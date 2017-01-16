Таран: 2017 год станет годом новой дипломатии

По мнению украинского блогера Сергея Тарана, 2017 год станет годом новой дипломатии, которая должна появиться в условиях новых реалий международной политики, - передает replyua.net.
Таран сообщает: «События последних двух лет наглядно продемонстрировали, что международные договоры и гарантии уже не работают. Можно сказать, что они никогда не работали – разве что в угоду интересов отдельных государств, но сейчас уже нивелировались окончательно». По его мнению, в современном мире уже нет надежных союзников – Украина должна понять, что ей пора перестать рассчитывать на кого-либо, кроме себя самой. Он пишет: «Если мы хотим быть услышанными, мы должны громко заявить о своих интересах».
Таран подчеркивает: «Украина должна отказаться от риторики «зрада – перемога» - этот принцип крайне вреден для дипломатии. Он пишет: «Допустимы дискуссии на любые темы и любым исходом, но есть единственное ограничение – «красная линия», переходить которую нельзя. Ее определяет для Украины европейский выбор. Также не стоит выносить вопросы внутренней политики на международное обсуждение – свои проблемы нужно решать самим. И еще одно – не стоит думать, что дипломатия приносит мир, это иллюзия. Дипломатия лишь дает время для создания армии и других маневров».