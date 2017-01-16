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Ученые назвали самый депрессивный день в текущем году

Ученые назвали самый депрессивный день в текущем году
Представитель Университета Кардиффа, психолог Клифф Арнол провел собственные расчеты, в соответствии с которыми сегодняшний день станет наиболее депрессивным днем в нынешнем году, передает replyua.net. Как известно, еще в далеком 2005 году Арнгол составил календарь, в котором дни были разделены на счастливые и несчастливые. К тому же, ученым была представлена формула, в которой были учтены самые важные факторы, способны повлиять на психологический настрой человека. В данном случае во внимание принимались погодные условия, размер заработной платы, отношения в семье и тому подобное. В результате всех проведенных исследований, Арнгол пришел к выводу, что для жителей планеты Земля третий понедельник января – наиболее тяжелый день, в котором человеку предстоит пройти проверку на прочность.

По утверждению ученых, именно в этот период подходят к концу длительные новогодние и рождественские праздники, после которых люди начинают употреблять самую простую пищу. Более того, на этот же период припадает начало непростого периода с деньгами, так как до зарплаты за январь еще далеко, а все ранее накопленные средства были потрачены на покупку сладостей и подарков.

Среди иных негативных факторов, которые влияют на негативное настроение в этот период года – погодные условия и нехватка света солнца. Это очень отрицательно влияет на психическое состояние человека и может вызвать депрессию. В нынешнем году очень сложная обстановка в политике тоже плохо влияет на эмоциональное настроение людей.
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