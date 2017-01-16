Турецкий самолет потерпел крушение в Кыргызстане

Недалеко от дачного городка возле столицы Кыргызстана Бишкек произошло крушение грузового самолета, владельцем которого является одна из авиакомпаний Турции, передает replyua.net. В свою очередь, работник кыргызского МЧС Мухаммед Сваров в интервью журналистам добавил, что разбившееся грузовое воздушное судно выполняло рейс из Гонконга. Авария самолета произошла в момент его посадки в аэропорту «Манас» с Бишкеке сегодня, в 3:31 по Киеву. Кроме того, есть сведения о возгоревшихся двух дачных домах в непосредственной близости к месту аварии.
Согласно версии сотрудников МЧС, среди причин данного происшествия называют неблагоприятную погоду. Представители спасательных служб уже начали проводить работы на месте крушения грузового самолета. В настоящее время о судьбе экипажа самолета никакой информации не поступало. Сотрудница аэропорта «Манас» заявила, что его работа продолжается в нормальном режиме.
Напомним, что 25 декабря минувшего года на российской территории разбилось принадлежавшее Минобороны этой страны воздушное судно ТУ-154, летевшее в сирийский город Латакия. Все 93 человека, пребывавшие на его борту, погибли.