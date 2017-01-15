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Рикардо Лагос, экс-президент Чили, снова хочет возглавить страну

Рикардо Лагос, экс-президент Чили, снова хочет возглавить страну
Reuters пишет, что Рикардо Лагос, главный противник бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета, который также занимал пост президента страны с 2000 по 2006 год, в субботу принял инициативу своей партии о выдвижении его в качестве кандидата на президентских выборах 2017 года.

78-летний Лагос заявил, что будет баллотироваться в президенты, представив левоцентристскую партию «За демократию» (PPD). Он пообещал улучшить связь между политиками и общественностью, вкладывать бюджетные средства в инфраструктуру, продолжить проведение пенсионной и образовательной реформ, а также бороться с низкой производительностью. Он заявил: «Роль прогрессистов заключается в продвижении дел вперед там, где это возможно».

Лагос хорошо известен в Чили за его центральную роль в демократическом движении 1980-х годов, в результате которого Пиночет вынужден был уйти в отставку после поражения в 1988 году. Его главным противником на выборах станет представитель правой партии Себастьян Пиньера – Мишель Бачелет не может баллотироваться на пост президента из-за конституционных ограничений.
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