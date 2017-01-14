Украинцы попали в рейтинг народов с самыми дорогими вредными привычками

Украина оказалась на одном из первых мест очень необычного рейтинга, информирует replyua.net со ссылкой на агентство Блумберг. Сотрудники агентства предоставили ежегодный отчет о стоимости наркотиков, алкоголя и табачной продукции в разных странах, и украинцы оказались в списке лидеров среди народов, тратящих самое большое количество денег на эту продукцию.
Специалисты проанализировали уровень доходов граждан, проживающих в разных странах, сравнили цены на табак, наркотики и алкоголь, а потом сопоставили заработки и траты на эту вредную продукцию. Целью этого эксперимента было изучение состояния экономики стран через призму пагубных пристрастий населения. Украина оказалась в группе государств, где вредная для здоровья продукция стоит от 450 долларов. Оказалось, что такая продукция обходится украинцам в 1400 процентов от еженедельных доходов.
Однако эксперты определили и другую группу стран, где вредная продукция продается по минимальным ценам, и ее могут себе позволить даже граждане с самым маленьким доходом. На первых местах оказались Гондурас, Конго и Лаос, где стоимость такой продукции составляет всего 41 доллар. Вредные привычки дороже всего обходятся жителям Японии, Австралии и Новой Зеландии (около 1440 долларов).