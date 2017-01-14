На авиашоу для детей в Таиланде произошло крушение истребителя JAS 39

Во время проведения в Таиланде авиашоу, посвященного празднованию Дня ребенка, произошло крушение истребителя JAS 39, передает replyua.net. Согласно информации местных СМИ, жертвой данного происшествия стал пилот воздушного судна. К счастью, среди детей погибших или пострадавших нет. Отмечается, что нечастный случай произошел в городе Хатъяй на юге провинции Сонгкхла. Когда фигура выполняла высший пилотаж, произошло крушение одной из машин на взлетно-посадочную полосу в аэропорту данного населенного пункта, поле чего произошел взрыв.
Очевидцы, в свою очередь, добавили, что работа аэропорта была приостановлена, спасатели провели экстренную эвакуацию всех зрителей. Высшее руководство В свою очередь, глава таиландского правительства Прают Чан-Оча обратился со словами соболезнования к родственникам летчика, который погиб.
Отметим, что в конце мая 2016 года возле города Терамо, что в итальянской области Абруццо, в воздушном пространстве столкнулись два одноместных винтовых самолета, выполнявших высшие фигуры пилотажа. А в Австрии в ходе таких же действий разбился самолет небольших размеров, в следствии чего погиб пилот.