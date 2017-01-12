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Хакер, укравший миллион долларов, забыл скрыть домашний IP и поплатился свободой на 5 лет

Хакер, укравший миллион долларов, забыл скрыть домашний IP и поплатился свободой на 5 лет
Арестованный ещё в далёком 2014 году, Томаш Сковрон, 29-летний хакер из города Уэртинг, приговорён к пяти годам тюрьмы – информация об этом появилась на официальном полицейском сайте Лондона. Там же были раскрыты основные подробности мошеннических преступлений, совершённых неосторожным взломщиком.

В статье сообщается, что Сковрон сотрудничал с группой хакеров, распространявших по всему земному шару вредоносную банковскую малварь (софт, при помощи которого можно похищать банковские данные), благодаря чему банковские счета жертв злоумышленников заметно пустели. После этого кибервзломщики переводили средства на другие счета - их обналичивали денежные мулы, после чего наличные отмывались.

Несмотря на сложный замысел всего предприятия, хакер допустил глупейшую ошибку – часть операций было произведено им с собственного домашнего IP. Такая беспечность и позволила полиции довольно быстро обнаружить его жилище в Уэртинге. Однако оказалось, что Сковрон был замешан не только в этом. Полиции удалось обнаружить связь взломщика с переводами денег из банка Австралии на британский счёт. К тому же, подтверждена связь хакера с атаками на фирмы Великобритании, занимающиеся строительством – в тот раз с помощью малвари злоумышленники смогли выудить данные аккаунтов большого количества пользователей. Хакерский взлом принёс мошенникам около 600 тысяч долларов, однако и здесь Сковрон фатально ошибся: часть украденных денег он решил перевести на свой собственный банковский счёт.

В результате своих неосторожных действий Томаш Сковрон на пять лет окажется за решёткой. Его подельник, Пётр Птач, признал свою вину (именно он нанимал денежных мулов, обналичивающих средства со счетов) и, по решению суда от марта 2016 года, проведёт за решёткой три года.
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