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Вчені знайшли зв'язок між дитячим ожирінням та способом життя їх батьків

Вчені знайшли зв'язок між дитячим ожирінням та способом життя їх батьків
В ході проведення дослідження американські вчені встановили, що під час спільного заняття спортом одного з батьків та дитини остання повторює майже всі рухи, які під час фізичних навантажень виконує його тато чи мама. Про це у четвер, 12-го січня, повідомляє видання «Daily mail», передає replyua.net.

Зокрема, участь у дослідженні взяло близько 1 тисячі пар батьки-дитина. Фахівці переконанні, що спосіб життя батьків суттєво впливає на фізичних та моральний стан їхніх дітей. «Про те, що діти переймають поведінку та манери у батьків – вже нікому не секрет. Однак невелика кількість батьків сприймають цю інформацію як серйозну. Багато матерів та батьків ніби відмовляються приймати це, оскільки їм самим не хочеться щось змінювати, показувати дітям правильний спосіб життя на власному прикладі», - вважають вчені.

«Гарна новина полягає у тому, що спільне заняття спортом матері з дитиною або тата з дитиною формує в голові маленького правильну модель поведінки. Діти – це абсолютне відображення того, що вони бачать та сприймають як нормальне», - зазначив керівник педіатричних досліджень з ожиріння Шарі Баркін. Він зазначив, що найкраще для будь-якої дитини – це 3 години активної поведінки щодня. За його словами, починатися вона повинна з простих вправ і поступово навантаження має зростати.
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