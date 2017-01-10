Цена на нефть в мире вновь растет

На мировых рынках возобновился рост цен на нефть, передает replyua.net. Согласно прогнозам экспертов, в скором времени удастся реализовать договоренность, предусматривающую снижение показателей добычи сырья. Стоимость «черного золота» марки Brent стала выше на 20 центов, WTI - на 16 центов. По состоянию на сегодняшний день торги фьючерсами на нефть Brent проходили на отметке 55,14 доллара за один баррель, что подтверждает рост на 20 центов в сравнении с показателями последнего закрытия. Вместе с тем, баррель нефти WTI подорожал на 16 центов и стоит 52,12 доллара.
Накануне стоимость как Brent, так и WTI снизилась на примерно 4%. Аналитики уже предоставили свой комментарий относительно того, почему подорожало сырье. Они считают, что рынок сейчас подсчитывает прибыль в связи с подписанным соглашением между ОПЕК и остальными экспортерами. Вместе с тем, вероятность реализации данного соглашения со стороны всех экспортеров вызывает немалые сомнения.
Как известно, рынок ощущает постоянное давление в связи с ростом экспорта из Ирана, который не имеет никаких ограничений в поставке сырья. Помимо этого, наблюдается увеличение поставок из Северной Америки и Ирана.