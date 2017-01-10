валюта
СпецтемаБлогер: То, что Фреймут дура и вопрос о ее честности и неподкупности снялся сам собой – не основной вывод

Цена на нефть в мире вновь растет

Цена на нефть в мире вновь растет
На мировых рынках возобновился рост цен на нефть, передает replyua.net. Согласно прогнозам экспертов, в скором времени удастся реализовать договоренность, предусматривающую снижение показателей добычи сырья. Стоимость «черного золота» марки Brent стала выше на 20 центов, WTI - на 16 центов. По состоянию на сегодняшний день торги фьючерсами на нефть Brent проходили на отметке 55,14 доллара за один баррель, что подтверждает рост на 20 центов в сравнении с показателями последнего закрытия. Вместе с тем, баррель нефти WTI подорожал на 16 центов и стоит 52,12 доллара.

Накануне стоимость как Brent, так и WTI снизилась на примерно 4%. Аналитики уже предоставили свой комментарий относительно того, почему подорожало сырье. Они считают, что рынок сейчас подсчитывает прибыль в связи с подписанным соглашением между ОПЕК и остальными экспортерами. Вместе с тем, вероятность реализации данного соглашения со стороны всех экспортеров вызывает немалые сомнения.

Как известно, рынок ощущает постоянное давление в связи с ростом экспорта из Ирана, который не имеет никаких ограничений в поставке сырья. Помимо этого, наблюдается увеличение поставок из Северной Америки и Ирана.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Карл Волох: Украине, кажется, опять повезло, чего не скажешь о России
Важное за сутки
09 янв 2017
15068

Карл Волох: Украине, кажется, опять повезло, чего не скажешь о России

Общественный активист и блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что в американском политикуме нет серьезных фигур, способных ответить Трампу на его знаменитый вопрос в Твиттере:

09 янв 2017
10690

Московский патриархат провозгласил святым своего убийцу, – эксперт

По мнению украинского политического обозревателя Тараса Черновила, 9 января – это повод задуматься, какая должна быть каша в головах у тех, которые руками и ногами держатся за московский патриархат,

09 янв 2017
10478

Крымский Бандеровец о том, как в оккупированном Крыму прошло Рождество

Крымский Бандеровец в своем блоге пишет о том, как праздновали Рождество в оккупированном Крыму. Как обычно, главный атрибут любого праздника теперь на полуострове – отсутствие электроэнергии.

Последние новости

В НАПК начали проверку бизнеса Порошенко в России

У ВРУ хочуть створити перехідний період для ФОП

Россияне вынуждены отказываться от сыра и масла

Клинтон уйдет из политики и займется благотворительностью, - СМИ

В Вашингтоне рассказали о вероятности встречи Трампа с Путиным

Эксперт: украинцы должны избавиться от иллюзий по поводу Маккейна

На журналистов Russia Today совершили нападение в Германии

Российские олигархи обогатились благодаря победе Трампа – Forbes

Определены самые высокооплачиваемые специальности в Украине

Эксперт: Если бы в России была оппозиция, то Путин не смог бы реализовать свой кровавый антиукраинский сценарий

Советник Трампа: президент пересмотрит часть санкций против РФ

Парламент Венесуэлы объявил об уходе Николаса Мадуро с должности президента

В Крыму уничтожили около полутора тысяч свиней

Цена на нефть в мире вновь растет

Ученые опровергли теорию о вреде сидячего образа жизни

Мир стоит на пороге новой войны – доклад

Путин будет пытаться парализовать Украину, если не приведет к власти своих людей – эксперт

Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

Bild назвал самых опасных политиков 2017 года

Известный российский режиссер выступил со скандальным заявлением по Украине

 Новости за день