Мир стоит на пороге новой войны – доклад

По мнению представителей разведывательных служб США, на протяжение ближайших пяти лет мировое сообщество предстанет перед угрозой весьма серьезных конфликтов. Как передает replyua.net, об этом отмечается в тексте доклада американского Национального совета по разведке «Глобальные тенденции: парадокс прогресса». С точки зрения авторов документа, на сегодняшний день перспектива начала военных действий в мире достигла максимального значения с того времени, как закончилась «холодная война» между США и Советским Союзом. Более того, эксперты уверенны в том, что РФ и Северная Корея готовы к обжалованию американского влияния.
Составители отчета подчеркнули, что в мире может произойти раздел на сферы влияния. Причиной для таких изменений станут различные ценности и интересы государств, равно, как и попытки установить доминирование в религии. По мнению авторов документа среди иных угроз дальнейшему существованию мира стоит отметить террористические акты, конфликты в регионах, постоянно растущее неравенство в экономике, активизация деятельности националистических и движений и распространение антиглобализма, падение роста экономики и экологические проблемы.