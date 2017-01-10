Пономарь: еще больше санкций, еще больше бонусов

На календаре начало новой рабочей недели, и сегодня несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, США продолжают расширять антироссийские санкции. Министерство финансов США внесло Бастрыкина, главу Следственного комитета РФ, а также еще 4 граждан РФ в санкционный список Магнитского, который сейчас включает имена 44 человек. Также пришла еще одна новость из Штатов – на этой неделе в Сенате начнутся слушания по назначению людей в администрацию США. «Неприятная новость для России – она потеряла еще одного союзника. Парламент Венесуэлы отстранил от должности президента Мадуро. И еще один бонус – Беларусь ввела безвизовый въезд до пяти суток со многими странами – со всеми государствами ЕС, с Японией, США», пишет обозреватель.
По его словам, нужно отметить и новость для Украины – Министерство здравоохранения заявило о начале реформы в медицине. В первые шесть месяцев этого года доработают законодательную базу, а потом адаптируют международные документы об оказании первичной медицинской помощи. Также, по слова Пономаря, будет утвержден гарантированный перечень услуг.