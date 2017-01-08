Мексику охватили массовые протесты

Reuters пишет, что тысячи мексиканцев вышли на улицы, протестуя против подорожания бензина, вызванного новой политикой президента Мексики Пенья Ньето, - передает replyua.net.
Несколько дней протестов уже привели к увеличению числа грабежей по всей стране, что, в свою очередь, спровоцировало рост арестов. Митингующие протестуют против повышения стоимости бензина на 14% в декабре 2016 года, а также на 20% в январе текущего года. Также население Мексики столкнулось с растущей инфляцией и снижением уровня жизни, что, как пишут журналисты Reuters, добавляется «к длинному списку головных болей и проблем президента страны Пенья Ньето».
Протестующие прошли по улицам столицы к президентскому дворцу, скандируя «Нет подорожанию бензина, Пенья , уходи в отставку». Пока никаких сообщений о насилии не поступало, однако местные СМИ сообщают, что негативная реакция жителей страны далека от мирной. В пятницу мексиканские власти сообщили о проведении более 1500 арестов.