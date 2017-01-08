Уровень загрязнения воздуха в Китае достиг критического уровня

Издание «Independent» сообщает, что уровень загрязнения воздуха в Китае достиг такой высокой отметки, что власти страны вынуждены были пойти на самые жесткие меры, запретив даже жарить шашлыки и барбекю на открытом воздухе, - передает replyua.net.
В борьбе с густым смогом, окутавшим крупные города, власти Китая запретили сжигание под открытым небом мусора, древесины или другой биомассы, включая разведение огня для приготовления барбекю и шашлыков. Запрет введен пока только в Пекине, однако вскоре может распространиться и на другие крупные города. Для борьбы с нарушителями этого запрета были созданы специальные отряды экологической полиции. Также Ци, исполняющий обязанности мэра Китая, заявил о ряде других мер, которые позволят снизить уровень загрязнения – сокращении использования угля на 30% в 2017 году и закрытии свыше 500 заводов, загрязняющих атмосферу выбросами вредных веществ.
Эти меры стали реакцией правительства на широко распространившееся общественное недовольство постоянной проблемой Китая – смогом. Еще одна мера будет введена со следующего месяца – в Пекине будет ограничено движение более чем 300 000 транспортных средств, загрязняющих окружающую среду.