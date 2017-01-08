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Южная Корея и США планируют убийство Ким Чен Ына

Южная Корея и США планируют убийство Ким Чен Ына
Вооруженные силы Южной Кореи совместно со спецназом Соединенных Штатов приступают к формированию отряда, который ликвидирует Ким Чен Ына, лидера КНДР, информирует replyua.net со ссылкой на агентство Ренхап.

Как заявил проверенный источник этого агентства, специальное подразделение будет насчитывать от одной до двух тысяч человек. До конца этого года бригада будет полностью сформирована, а военные из Соединенных Штатов будут находиться в подчинении командования из Южной Кореи, и именно корейские военные руководители будут отдавать приказы. Также источник в военных кругах Сеула рассказал, что через несколько месяцев Сеул и США начнут проводить совместные тренировки, чтобы отработать все возможные сценарии ликвидации северокорейского лидера.

В задачи спецподразделения войдет не только ликвидация лидера КНДР, но и полная нейтрализация всех приближенных к нему лиц, включая высшее военное и политическое руководство Северной Кореи. О возможной ликвидации Ким Чен Ына в Южной Корее заговорили после того, как КНДР провела первые испытания ядерного оружия.
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