Пономарь: Трамп оказался между двух огней

На календаре – праздничное воскресенье, однако этот выходной день полон новостей. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, Дональд Трамп оказался в сложной ситуации – между двух огней. Американские спецслужбы указали на то, что Путин лично отдавал приказы хакерам, и Трамп теперь не может признать, что он победил на выборах при помощи России. Однако не признать очевидного и не заявить о вмешательстве в избирательный процесс – значит, выглядеть идиотом и попасть под обсуждение в прессе. Эксперт напоминает, что многие политики, которым нужно потянуть время, в этом случае создают рабочую группу и приказывают ей разобраться.
Также есть и другие новости сегодня, отмечает Пономарь. Накануне Лукашенко сделал заявление и нетрудно догадаться, к кому он обращался. Батька сказал следующее: «Вы должны понять формулу наших действий – мы не позволим унижать наше государство и наш народ. Если кто-то не поймет этого, мы не только не сможем построить с ним отношения, но даже не сможем разговаривать».