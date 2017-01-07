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Військовий бунт у Кот-д’Івуарі завершився переговорами

Військовий бунт у Кот-д’Івуарі завершився переговорами
Здається, ситуація в африканському Кот-д’Івуарі дещо стабілізувалась, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Росбалт».

Так, сьогодні, сьомого січня 2017 року, чиновники повідомили про те, що нарешті змогли досягти домовленостей з військовими, які влаштували бунт. За інформацією одного із учасників переговорів, які відбулись у місті Букаке, уряд пішов назустріч вимогам військових про збільшення платні та поліпшення умов проживання. Військовослужбовці, у свою чергу, пообіцяли повернутись до казарм вже сьогодні ввечері, залишивши кілька патрулів для уникнення випадків мародерства у банках та поліцейських відділках. Про те, що угоди досягнуто, повідомив і президент Кот-д’Івуару Алассан Уаттара.

Нагадуємо, бунт військовослужбовців у Кот-д’Івуарі продовжувався дві доби. За цей час повстанці захопили друге за чисельністю місто держави – Букаке, забравши всю зброю з поліцейських дільниць і заблокувавши в’їзди до населеного пункту. Крім того, сутички відбувались у містах Корого, Далоа, Мані та Абіджані. Бунтівники вимагали поліпшення умов проживання у казармах, підвищення платні та скорочення стоків служби, необхідних для отримання нового звання.
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