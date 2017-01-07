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Скончался экс-президент Португалии Марио Соарес

Скончался экс-президент Португалии Марио Соарес
ВВС сообщает, что бывший президент Португалии Марио Соарес, которого многие называют «отцом португальской демократии», скончался сегодня в возрасте 92 лет, - передает replyua.net.

Соарес был премьер-министром Португалии в 1976-1978 годах, в период после «Революции Гвоздик», закончившейся десятилетием правой диктатуры. Он стал премьер-министром вновь в начале 1980-х годов и был президентом Португалии с 1986 под 1996 года. Во время «Революции Гвоздик» он сыграл решающую роль, положив конец 48-летней диктатуре. Яростно борясь против последующего правительства правой хунты, управлявшей Португалией в течение двух лет, он стал первым послевоенным демократически избранным премьер-министром.

В прошлом месяце состояние его здоровья резко ухудшилось, и 13 декабря он был помещен в больницу в Лиссабоне. Сегодня стало известно, что он скончался. Социалистическая партия, к которой он принадлежал, заявила: «Сегодня Португалия потеряла своего отца свободы и демократии, человека, который у большинства португальцев идентифицируется с режимом, который родился 25 апреля 1974 года».
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