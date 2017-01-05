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Японская компания уволила сотрудников, заменив их роботами

Японская компания уволила сотрудников, заменив их роботами
The Guardian сообщает, что японская страховая компания Fukoku Mutual Life Insurance решила уволить 34 своих сотрудника в связи с тем, что нашла им намного лучшую замену – их работу теперь будут выполнять несколько машин с искусственным интеллектом, - передает replyua.net.

По мнению владельцев и управляющих компании, это нововведение позволит увеличить производительность труда на 30% и увидеть отдачу от вложенных инвестиций менее чем через два года. Роботы будут выполнять несложные операции – считать сумму страховых выплат клиентом компании. По мнению владельцев компании, введение систем искусственного интеллекта позволит сэкономить компании около 1,2 миллиона долларов США в год. Стоимость закупки и наладки приобретенных роботов составила 1,7 миллиона долларов. Техническое обслуживание систем искусственного интеллекта будет обходиться компании 127 000 долларов в год.

Разработчиком систем является IBM. Неизвестно, будет ли успешно реализован этот новый проект, но по крайней мере, 34 уволенных сотрудника точно останутся им недовольны.
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