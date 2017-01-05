Хакер, взломавший почту Клинтон, назвал обвинения в адрес РФ «истерией и безумием»

Марсель Лазар, известный румынский хакер, взломавший электронную почту Хиллари Клинтон, в эксклюзивном интервью заявил, что считает «истерией, безумием и частью большой фейковой кибервойны» обвинения со стороны США в адрес России, которую считают причастной к вмешательству в президентские выборы.
Как информирует replyua.net, хакер дал интервью американскому телеканалу Фокс Ньюз и прокомментировал скандал с кибератакой. Он заявил, что сильно сомневается в достоверности доказательств вины России, и его настораживают обвинения администрации Барака Обамы в адрес РФ по поводу причастности к кибератакам. Лазар отметил, что лично взламывал электронную почту Клинтон, однако сомневается, что РФ вмешивалась в выборы президента.
«Американцы уже с ума сошли из-за мысли о русских, которые якобы вторгаются в США. Это безумие и истерия, вы понимаете?», заявил хакер. Нужно отметить, что сейчас Лазар отбывает тюремное наказание в Румынии, и интервью было записано во время телефонного разговора.