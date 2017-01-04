Правоохоронці Анкари знайшли «російський слід» у справі розстрілу в нічному клубі

Турецьке видання Hurriyet повідомило, що серед сорока затриманих працівниками правоохоронних органів в зв’язку з розслідуванням справи щодо теракту у нічному клубі Стамбулу, який трапився під час святкування Нового року, виявилися також вихідці з Середньої Азії та Дагестану, повідомляє replyua.net. Також, згідно з інформацією видання, всього було затримано дев’ятьох чоловіків з сім’ями. Раніше повідомлялося про затримання в місті Ізмір членів трьох родин. Серед них частина проживала в місті Конья, що в центрі Туреччини в одному будинку з ймовірним виконавцем стамбульського теракту.
Варто нагадати, що в переддень Нового року, 31 грудня, в нічному клубі Reina, який вважається одним з найбільш популярних в Стамбулі, невідомий зловмисник відкрив огонь з використанням автомату Калашникова. Внаслідок цього загинули 39 людей, зокрема 16 іноземців. Поранення отримали майже сім десятків відвідувачів.
Коментуючи цю трагічну подію, турецький президент Реджеп Ердоган повідомив про рішучі наміри влади країни зробити все, щоб вирвати з корінням тероризм та погрози для всієї Туреччини. Заява Ердогана була опублікована на його офіційному сайті.