Ізраїльського військового, який пристрелив терориста, визнали винним

Військовий суд Ізраїлю визнав винним військовослужбовця Ельйора Азарія, який вистрілом в притул вбив пораненого терориста, який лежав на землі. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, наразі на акцію протесту в підтримку військового в Тель-Авіві вийшло декілька сотень ізраїльтян. Суд над Азарієм відбувся у середу, 4-го січня. Повідомляється, що палестинський терорист брав участь у нападі на солдат армії Ізраїлю. Однак одним влучним вистрілом він був повалений на землю. Наступаючи на позиції нападників, один з солдатів ізраїльської армії добив пораненого противника. Дана подія була знята на відеокамеру. Після перегляду відео думка людей розбіглася.
На думку суду, Азарія винний у цілеспрямованому вбивстві людини, яка не могла чинити опір. Наразі міра покарання ще не обрана. Солдату загрожує до 20-ти років позбавлення волі. Адвокати засудженого для захисту використовують два основних напрямки, які не сходяться один з одним. З одного боку вони кажуть, що терорист вже був мертвим перед вистрілом Азарія, інша версія захисту полягає в тому, що солдат відреагував на загрозу з боку ворога, який міг його вбити або поранити.