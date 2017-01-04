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Пономарь: новостей мало, но они печальные для России

Пономарь: новостей мало, но они печальные для России
На календаре среда самой праздничной недели, и сегодня, как и в предыдущие дни, новостей немного, но они заслуживают внимания. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, очень важная информация накануне пришла из Соединенных Штатов. Дональду Трампу придется несладко, если он захочет отменить санкции против России. В Палате представителей Конгресса США спикером был переизбран Пол Райан. Этот человек известен тем, что занимает жесткую позицию и считает, что нужно продолжать политику антироссийских санкций. Больше новостей из-за границы нет, однако есть хорошие новости для Украины, пишет Пономарь. «Американская компания Aeroscraft и Укроборонсервис начнут выпускать в Украине винтовку М16», пишет эксперт.

Также, по его словам, в украинском Фейсбуке новый год начался без раскачек – повсюду дымят консервы, мотыльки устремились на север и пылают – отличные процессы. Кроме того, Олег Пономарь просит своих подписчиков оказать поддержку Ульяне Супрун и всему Минздраву в связи с последними обвинениями в ее адрес.
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