В России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

В аэропорту «Храброво», что в российском городе Калининград, пассажирское воздушное судно в процессе посадки выкатилось за линию взлетно-посадочной полосы, передает replyua.net. Очевидцы сняли на камеру видео этого происшествия и выложили его на видеохостинге YouTube. Сейчас известно о том, что данный случай произошел накануне поздно вечером. Самолет Airbus A321, владельцем которого является компания «Аэрофлот», вылетел в Калининград из аэропорта «Домодедово», что в Москве.
В связи с неудачной посадкой самолета «на брюхо» спасатели провели эвакуацию пассажиров из борта самолета, после чего они отбуксировали непосредственно сам лайнер. За медицинской помощью обратились трое человек, находившихся на лайнере. В процессе осмотра самолета следователями, которые прибыли на место инцидента, было обнаружено поврежденное шасси.
Напомним, что совсем недавно, 25 декабря, принадлежавший российскому Минобороны самолет Ту-154 с 93 пассажирами на борту потерпел крушение. Выжить не удалось никому. Сейчас проводится расследование данного происшествия, среди основных версий – ошибка пилотов или теракт.