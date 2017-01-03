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Самый старый человек в мире отпраздновал 146-летие

Самый старый человек в мире отпраздновал 146-летие
Издание «Independent» сообщает, что Мбах Госо, житель Индонезии, заявляет, что сегодня отпраздновал свое 146-летие, - передает replyua.net.

Судя по его документам, он родился в 1870 году, как бы сложно не было в это поверить. Свой 146-летний день рождения он отметил в кругу семьи – у него множество внуков и правнуков. Проживает Мбах в провинции Центральная Ява, чьи власти подтверждают достоверность записей в его документах. Если это подтвердиться еще и с медицинской точки зрения, Мбах получит титул самого старого в мире человека – в данный момент его обладательницей является 122-летняя Жанна Кальман, гражданка Франции.

Родственники Мбаха заявили, что он пережил всех своих братьев и сестер, а их у него было 10. Также он имел четырех жен, от которых у него было несколько детей, однако ни один из них не дожил до нашего времени. Во время празднования родственники подарили Мбаху торт, на котором располагались несколько свечей, которые ему удалось задуть с первого раза. Примечательно, что в Нигерии живет мужчина, который утверждает, что ему 171 год, однако никаких доказательств этого предоставить не может.
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