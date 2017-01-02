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Более 60 человек погибли в результате тюремного бунта в Бразилии

Более 60 человек погибли в результате тюремного бунта в Бразилии
Reuters пишет, что более шестидесяти человек погибли в результате кровавого тюремного бунта в одной из тюрем Бразилии в первые два дня нового года, - передает replyua.net.

Бунт в тюрьме, находящейся в города Манаус, начался сегодня днем. Тюрьма переполнена представителями различных бандитских группировок и наркокартелей, что вызвало особенно ожесточенную борьбу заключенных друг с другом и сотрудниками заведения. Глава службы безопасности штата Амазонас, Серхио Фонтес сообщил на пресс-конференции, что число погибших может возрасти, поскольку власти до сих пор не могут получить более четкого представления о масштабах восстания, разгоревшегося из-за противостояния между конкурирующими бандами наркоторговцев.

По предварительной информации в результате бунта уже погибли более 60 человек. Некоторые из них были обезглавлены, а их головы – выброшены за стены тюрьмы. В то же время, СМИ пишут, что большинство погибших принадлежат к одной и той же банде. Власти Бразилии признают, что подобные бунты – не редкость в их переполненных тюрьмах, однако такого масштабного и кровопролитного не случалось уже давно. По словам Фонтеса, бунт, вспыхнувший сегодня – это «еще одна глава в беспощадной войне с незаконным оборотом наркотиков».
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