Вердикт суда Чехии: забросать президента яйцами не криминал

Человек, два года тому назад бросавшийся яйцами в главу Чехии Милоша Земана, осуществил действие, которое согласно вердикту окружной фемиды района Прага-2, квалифицируется как административное правонарушение, но никак не уголовное, о чем вещает Чешское телевидение.
Как информирует replyua.net, в столице Чехии Праге два года тому назад, 17 ноября 2014-го чешского лидера забросали яйцами в ходе церемонии открытия мемориала по случаю 25-летия декоммунизации в стране. В результате сотрудниками местной полиции были задержаны двое мужчин. Вскоре одного из них оправдали.
Примечательно, что также из этой истории известно, что первоначально то, что сделал мужчина с президентом расценили как проступок, но позже дело было пересмотрено и его переиначили в обвинение по публичном проявлению неуважения. В Чехии подобное правонарушение может нести собой наказание в виде тюремного заключения на период до двух лет. Однако при этом стоит отметить, что последнее решение фемиды не окончательно, и на него может быть подана апелляция. Насколько известно, президент Чехии Милош Земан был освистан во время акций двухлетней давности, а за прокремлевское направление политики чешского лидера, население страны требовало применить к нему импичмент.