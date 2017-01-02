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Нова серія «Шерлока» побила всі рекорди переглядів

Нова серія «Шерлока» побила всі рекорди переглядів
Телевізійники підбили підсумки святкових ефірів у перший день нового року, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Гордон».

Так, найбільш популярною телевізійною програмою у новому році стала нова серія «Шерлока» - серіалу, присвяченого пригодам Шерлока Хомса та доктора Джона Ватсона у сучасному світі. Перша частина четвертого сезону під назвою The Six Thatchers (Шестеро Тетчерів) зібрала біля телевізійних екранів вісім мільйонів сто тисяч глядачів, що становить майже третину всієї аудиторії. Більше глядачів мала лише заставка зворотного відрахунку часу та феєрверків у новорічну ніч – одинадцять мільйонів шістсот тисяч осіб.

Варто зауважити, що авторам серіалу не вдалося побити власний минулорічний рекорд – тоді першу серію третього сезону «The Abominable Bride» (Потворна наречена) подивились вісім мільйонів чотириста тисяч глядачів. Зауважимо, що, коментуючи першу серію четвертого сезону, сценарист Марк Геттіс пообіцяв, що історія сягне своєї кульмінації, бо на головних героїв Шерлока Хомса та доктора Ватсона «насуваються трагедія і терор». Загалом екранізована історія перекликається із оповіданням Артура Конан-Дойла «Шість Наполеонів».
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