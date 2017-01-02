Китай сильно обеспокоен сепаратизмом в Гонконге

Reuters пишет, что сегодня глава Бюро по связям Китая в Гонконге во время выступления по телевидению заявил, что его страна никому не позволит использовать Гонконг в качестве базы для организации подрывной деятельности, а также нанесения ущерба его политической стабильности, - передает replyua.net.
Издание сообщает, что китайские лидеры сильно обеспокоены обострением сепаратизма в Гонконге, перешедшем под контроль материкового Китая в 1997 году с условием предоставления автономии по принципы «одна страна, две системы». В течение последнего года в Гонконге состоялось множество общественных протестов – митингующие требовали предоставления независимости Китая. В числе протестующих оказались даже два депутата парламента Гонконга.
Чжан Сяомин сообщил, что Пекин не будет вмешиваться в вопросы, находящиеся в компетенции автономного. В то же время, он отметил: «Мы не позволим кому бы то ни было использовать Гонконг в качестве базы для дестабилизации ситуации в Китае в какой-либо форме, а также нанесения ущерба его ущерб суверенитету и безопасности страны». Также стало известно, что в прошлом месяце парламент Китая выдал акт особого толкования Конституции Гонконга, которое, фактически, запрещает любым лицам, поддерживающим идею независимости региона, вступать на государственные должности в автономии.