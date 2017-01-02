Украинцев попросили быть осторожными в Турции

Украинское посольство в Турции обратилось с призывом к своим гражданам быть максимально осторожными и придерживаться мер безопасности во время пребывания на территории этого государства, передает replyua.net. Соответствующая информация размещена на сайте посольства. Отмечается, что из-за теракта, произошедшего в Стамбуле первого января 2017 года, украинских граждан, пребывающих в Турции или планирующих посетить эту страну, просят быть максимально внимательными и придерживаться всех норм безопасности.
В том числе сотрудники посольства советуют украинцам отказаться от продолжительного пребывания в терминалах транспорта. Кроме того, гражданам Украины, которые находятся сейчас в Турции, не рекомендуют посещение развлекательных комплексов, кафе, ресторанов, ночных клубов и административных зданий. При этом украинцы, согласно сообщению посольства, должны все время наблюдать за тем, как в стране развивается ситуация. Особое внимание акцентируется на необходимости выполнения всех законных рекомендаций и указаний, поступающих от правоохранителей и сотрудников местной власти. Рекомендуется постоянно носить с собой документы, которые удостоверяют личность.