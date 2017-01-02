КНДР завершує розробку міжконтинентальної ракети

Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин каже, що його держава знаходиться на завершальному етапі у розробці міжконтинентальної балістичної ракети. Про це він заявив у своєму передноворічному зверненні до північнокорейського народу, повідомляє «Радіо свобода», передає replyua.net.
«Лідер Північної Кореї заявив, що у нього за 2016 рік зросла ядерна сила, і держава вийшла на новий рівень безпеки. Також він зазначив, що незабаром у КНДР буде власна міжконтинентальна балістична ракета, яка стане символом захисту та безпеки», - йдеться у повідомленні. В той самий час лідер Південної Кореї, який одночасно являється прем’єр-міністром та виконуючим обов’язки президента Хван Кйо Ан заявив, що його держава у новому 2017 році буде значно збільшувати витрати на військові розробки у зв’язку з протистоянням північному сусіду.
Як відомо, у минулому році Північна Корея провела два випробування ядерних ракет та цілий ряд випробувань балістичних ракет. За 2016 рік КНДР досягла значного прогресу в ракетобудуванні саме балістичних ракет. Проте незрозуміло, на скільки заява лідера республіки відповідає дійсності. Також повідомлялося, що протягом наступних 3-х років Північна Корея може розробити балістичну міжконтинентальну ракету, яка буде здатна вразити США.