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Власти Турции озвучили новые подробности теракта в Стамбуле

Власти Турции озвучили новые подробности теракта в Стамбуле
Руководитель правительства Турции Бинали Йылдырым в интервью журналистам поделился новой поступившей информацией о злоумышленнике, устроившего в ночь празднования Нового года стрельбу в помещении ночного клуба Reina в городе Стамбул, жертвами которой стали минимум 39 человек и еще 60 были доставлены с ранениями в больницу. Согласно информации высокопоставленного чиновника, пока полицейские не установили личность стрелявшего. При этом Йылдырым отрицает ранее распространенные в СМИ сведения о том, что на преступнике был надет костюм Санта-Клауса.

Премьер-министр Турции добавил, что злоумышленник оставил свое орудие прямо в клубе. С его слов, возникшие панические настроения посетителей клуба только помогли преступнику, так как это еще до прибытия правоохранителей помогло ему сбежать.

Вчера в Facebook генконсул Украины в Стамбуле Василий Боднар написал, что украинские граждане отсутствуют в числе опознанных 21 из 39 погибших людей в ночном клубе. Более того, дипломат добавил, что сотрудниками консульства проводят проверку, нет ли раненых украинских граждан в городских медучреждениях. Примечательно, что одна из украинок, находившаяся в клубе, сообщила о том, как ей удалось спастись.
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