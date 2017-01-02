валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Пономарь: новостей немного, но они очень важные

Пономарь: новостей немного, но они очень важные
Сегодня начинается еще одна большая праздничная неделя, но новостей не так много, однако они важны для нас. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

Тереза Мэй, по его словам, станет новой Железной леди, поскольку она запретила консерваторам Великобритании принимать пожертвования от олигархов из России на так называемых специальных ужинах по сбору спонсорских средств. Мэй заявила, что российская шпионская и олигархическая активность является серьезной угрозой для безопасности Великобритании. «Эми Клобучар, Линдси Грэм и Джон Маккейн, американские сенаторы, накануне прибыли в Тбилиси. Маккейн, прилетев в Грузию, заявил, что США будут делать все возможное, чтобы поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Также он заявил, что работа по принятию жестких санкций против России продолжается», пишет Пономарь.

Эксперт отмечает, что накануне Финляндия широко отпраздновала столетие со дня выхода из состава России – на праздничном концерте в Хельсинки собрались около ста тысяч финнов. Для Украины история отношений Финляндии и РФ остается примером – просто так из России не отпускают, поскольку в 1939 году СССР еще раз нападала на эту страну.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Важное за сутки

Последние новости

Аркадій Поважний: Гоголівський Вакула це копія деяких українців

Тодуров: из-за безответственности Супрун в Украине гибнет больше граждан, чем на войне

У Молдові скасували обмеження на імпорт деяких українських продуктів

Власти Молдовы заявили о снятии ограничений на торговлю с Украиной

КНДР завершує розробку міжконтинентальної ракети

Виталий Кличко провалил еще одно обещание

Пользователи Интернета рассказали, как глава МВД прикрыл Пашинского

В Украине установлены новые размеры пособий по безработице

Євген Магда: У 2017 році Україна опинилася в ситуації, коли треба йти ва-банк

В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку Олега Сенцова

Некоторые города Украины не успели принять бюджет на 2017 год

Российский флот планируют усилить мощным оружием

Блогер о новогоднем обращении президента: взвешенный и хороший ролик, красивая речь от сердца

В Украину идут сильные морозы и мощный арктический циклон

Ученые спрогнозировали, какой будет жизнь на Земле через тысячу лет

Трамп не откажется от ведения аккаунта в Твиттере после инаугурации

Власти Турции озвучили новые подробности теракта в Стамбуле

Брэд Питт рассказал о худших новогодних праздниках за всю жизнь

Пономарь: новостей немного, но они очень важные

На Рождество в Украине ожидается резкое похолодание

 Новости за день