Пономарь: новостей немного, но они очень важные

Сегодня начинается еще одна большая праздничная неделя, но новостей не так много, однако они важны для нас. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
Тереза Мэй, по его словам, станет новой Железной леди, поскольку она запретила консерваторам Великобритании принимать пожертвования от олигархов из России на так называемых специальных ужинах по сбору спонсорских средств. Мэй заявила, что российская шпионская и олигархическая активность является серьезной угрозой для безопасности Великобритании. «Эми Клобучар, Линдси Грэм и Джон Маккейн, американские сенаторы, накануне прибыли в Тбилиси. Маккейн, прилетев в Грузию, заявил, что США будут делать все возможное, чтобы поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Также он заявил, что работа по принятию жестких санкций против России продолжается», пишет Пономарь.
Эксперт отмечает, что накануне Финляндия широко отпраздновала столетие со дня выхода из состава России – на праздничном концерте в Хельсинки собрались около ста тысяч финнов. Для Украины история отношений Финляндии и РФ остается примером – просто так из России не отпускают, поскольку в 1939 году СССР еще раз нападала на эту страну.