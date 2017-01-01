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Китайский суд в первый день нового года отправил в тюрьму 67 человек

Китайский суд в первый день нового года отправил в тюрьму 67 человек
Reuters сообщает, что суд в восточной китайской провинции Аньхой в первый день 2017 года утвердил 67 семь приговоров, которыми отправил в тюрьму 67 человек. Каждый из них получил наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - передает replyua.net.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило сегодня, что суд присудил тюремное заключение 67 членам преступной группировки, промышлявшей азартными играми, вымогательством и насилием, известной как «Xing». Лидер этого бандитского формирования вышел из тюрьмы в 2012 году, отбыв срок за нападение с применением насилия, и вернулся к преступной деятельности.

В период с октября 2014 года по апрель 2015 года, банда Xing получила более 20 миллионов юаней незаконной прибыли, что составляет почти 2,9 миллионов долларов США. Большинство этих денег стали результатом подпольного игорного бизнеса, а также разбоев и войн с другими преступными группировками. Как известно, азартные игры в Китае запрещены. Все члены банды были пойманы и преданы суду в ноябре 2016 года. Главарь банды получил 20-летний тюремный срок, остальные члены банды – от 5 месяцев до 14 лет лишения свободы.
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