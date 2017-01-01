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Северная Корея готовится к новым запускам ракет и военным испытаниям

Северная Корея готовится к новым запускам ракет и военным испытаниям
Издание «Independent» пишет, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем поздравлении сделал заявление о новых готовящихся испытаниях и запусках ракет, чем всполошил весь мир, - передает replyua.net.

Глава Северной Кореи в своей поздравительной речи заявил, что не уступит США, и будет продолжать развивать свою ядерную программу. Он добавил, что в ближайшее время его страна произведет запуск еще одной баллистической ракеты, который позволит в будущем запустить водородную бомбу в США, которую КНДР успешно испытала в 2016 году. Ким Чен Ын отметил, что КНДР разрабатывает новые виды оружия для борьбы со своими внешними врагами, в частности – Южной Кореей и США. Международное сообщество крайне встревожено этими заявления северокорейского лидера – не понятно, когда именно состоится запуск и состоится ли вообще, однако эксперты полагают, что это может произойти в течение ближайшей недели, на которой пройдет празднование дня рождения Ким Чен Ына и годовщины успешного ядерного испытания.

Поскольку все предыдущие запущенные ракеты Северной Кореи не представляли собой завершенные и отлаженные разработки, этот готовящийся запуск создает угрозу для всех близлежащих стран. Ким Чен Ын заявлял, что дальность стрельбы баллистических ракет составляет более 3000 км, однако ни одно испытание пока это не подтвердило – максимальная дальность полета ракет не превысила 500 км.
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