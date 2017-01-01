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Муждабаев: я абсолютно точно уверен в том, кому это выгодно

Муждабаев: я абсолютно точно уверен в том, кому это выгодно
Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке пишет, что не знает достоверно, кто совершил теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, но абсолютно уверен в том, кому это выгодно, - передает replyua.net.

Муждабаев сообщает: «Новый год отменяется. То, что произошло в Стамбуле в первые часы нового 2017 года, задаст тон всему году. К сожалению, новый год будет именно таким, и, причем, дальше все пойдет по нарастающей. Мне неизвестно, кто непосредственно совершил это чудовищное нападение, но абсолютно точно знаю, кому были выгодны предыдущие террористические акты, войны, политическая нестабильность во всех государствах – я абсолютно точно уверен в том, кому это выгодно».

Блогер подчеркивает: «Мы все прекрасно знаем, кому выгодно, чтобы во всем мире царила нестабильность. Эта страна будет создавать другим проблемы, затем предлагать свою помощь в их решении и радоваться с чужого горя. Именно этим она занимается последние годы – торговлей войной и страхами. Что-то может измениться лишь когда цивилизованный мир перестанет покупать ее «лекарства» и объединится против всеобщего зла. Ни у кого не будет никакого нового года, пока мир не поймет, как с ней нужно бороться».
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