Глава авиакомпании ушел в отставку из-за пьяного пилота

Издание «Independent» сообщает, что глава и производственный директор индонезийской авиакомпании ушли в отставку после того, как насмерть напуганные пассажиры потребовали сменить их пилота. Еще больший скандал вызвало видео, размещенное в Интернете и снятое в аэропорту Сурабая – идя на рейс, пилот не мог пройти через рамку металлоискателя, - передает replyua.net.
Сегодня глава индонезийской авиакомпании Citilink заявил, что уходит в отставку в связи с инцидентом, произошедшим с одним из рейсов компании. Пассажиры самолета Airbus A320 услышали из кабины пилота перед взлетом невнятные слова и непонятные объявления. Они заподозрили, что пилот находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и попросили сменить пилота. Citilink назначили нового пилота, самолет вылетел с полуторачасовой задержкой.
Один из пассажиров разместил в Интернете видео, на котором видно, как пьяный пилот не мог пройти через рамку металлоискателя перед посадкой в самолет, на котором он должен был вести 154 пассажиров. После случившегося глава авиакомпании заявил: «Пилот, совершивший недопустимое нарушение, будет привлечен к ответственности. Мы приносим извинения за неудобство. Я также должен понести ответственность за случившееся, поэтому сегодня я и мой производственный директор ушли в отставку».