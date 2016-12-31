Українці, які застрягли в ОАЕ, відсвяткують Новий рік вдома?

Громадянам України, які вже третю добу е можуть вилетіти з ОАЕ, пообіцяли вечірні рейси. Міністерство закордонних справ відкрило гарячу лінію. Про це виданню «УП» розповів посол України в ОАЕ Полузер Юрій, передає replyua.net.
Він повідомив, що наразі українські консули знаходяться у терміналах аеропорту. Один перебуває у Шарджі, інший – в Дубаї в другому аеропорту. На даний момент, за словами посла, у кожному з аеропортів залишилося близько по 100 громадян України, які чекають на повернення до України. «Зараз ми маємо два проблемних аеропорти: у Дубаї та Шарджі. І мова йде не лише про одну авіакомпанію Air Arabia. Проблеми також виникли і у Flu Dubai. Нещодавно нам стало відомо, що перша компанія у Шарджі дає вечірні рейси на 19-ту годину. Наш консул та наші громадяни розраховують, що їх посадять на ці рейси та відправлять додому», - розповів Полузер. За версією посла, на даний момент у аеропортах погода дійсно не сприятлива. «Подібна ситуація і з Fly Dubai у Дубаї. Рейси декілька разів переносили. Ми вже ведемо переговори з МАУ, щоб вивезти наших громадян для святкування нового року вдома», - зазначив дипломат. Він попросив віднестися до цих ситуацій з розумінням, оскільки погодні умови дійсно залишаються бажати кращого.