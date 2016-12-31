На рынке Багдада прогремел мощный взрыв

На одном из крупных рынков Багдада сегодня прогремел мощный взрыв, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС. Как заявляет источник, в столице Ирака произошел очередной теракт – в утренние часы на рынке было большое скопление людей, и, судя по всему, террористы тщательно запланировали эту атаку, рассчитывая на максимальное число жертв в предпраздничный день.
По предварительным данным, как передают в правоохранительных органах Багдада, погибли не меньше восемнадцати человек. Кроме того, десятки людей получили тяжелые ранения. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, рынок полностью оцеплен. Правоохранители не могут сказать, где была заложена взрывчатка. Подробности теракта выясняются. В полиции подчеркнули, что у них нет никаких сомнений в том, что на рынке произошел террористический акт.
Между тем, ни одна из террористических группировок пока не берет на себя ответственность за произошедшее в иракской столице. Нужно отметить, что с начала текущего года в Багдаде было совершено несколько крупных террористических атак, в результате которых погибли сотни граждан.