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На рынке Багдада прогремел мощный взрыв

На рынке Багдада прогремел мощный взрыв
На одном из крупных рынков Багдада сегодня прогремел мощный взрыв, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС. Как заявляет источник, в столице Ирака произошел очередной теракт – в утренние часы на рынке было большое скопление людей, и, судя по всему, террористы тщательно запланировали эту атаку, рассчитывая на максимальное число жертв в предпраздничный день.

По предварительным данным, как передают в правоохранительных органах Багдада, погибли не меньше восемнадцати человек. Кроме того, десятки людей получили тяжелые ранения. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, рынок полностью оцеплен. Правоохранители не могут сказать, где была заложена взрывчатка. Подробности теракта выясняются. В полиции подчеркнули, что у них нет никаких сомнений в том, что на рынке произошел террористический акт.

Между тем, ни одна из террористических группировок пока не берет на себя ответственность за произошедшее в иракской столице. Нужно отметить, что с начала текущего года в Багдаде было совершено несколько крупных террористических атак, в результате которых погибли сотни граждан.
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