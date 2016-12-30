Китай полностью запретит торговлю слоновой костью к концу 2017 года

ВВС сообщает, что власти Китая полностью запретят торговлю слоновой костью в любом виде к концу 2017 года, как и любую переработку этого животного материала, - сообщает replyua.net.
Общественные организации по защите животных и экологи уже назвали этого решение китайских властей «историческим», потому что оно действительно полностью изменит жизнь слонов, сотни которых браконьеры убивают лишь ради двух бивней. Власти Китая заявили, что решение о запрете торговли и переработки слоновой кости было принято в рамках мер по выполнению Конвенции о запрете международной торговли исчезающими видами.
Как известно, китайские рынок торговли слоновой костью самый большой – он составляет 70% от общемирового. Большинство слонов безжалостно уничтожаются браконьерами в Южной Африке ради того, чтобы продать их бивни в Китае, где цена этого товара может достигать 1100 долларов США за килограмм. Сегодня правительство Китая заявило, что переработка и продажа слоновой кости прекратится 31 марта. После этой даты все зарегистрированные трейдеры должны будут полностью закрыть свой бизнес. Также китайские власти обещали усилить меры борьбы с черным рынком слоновой кости.