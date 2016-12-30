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Авария на угольной шахте в Индии - есть пострадавшие

Авария на угольной шахте в Индии - есть пострадавшие
Издание «Independent» пишет, что, по меньшей мере, десять человек погибли, оказавшись под завалами рухнувшей угольной шахты в восточной части Индии, - передает replyua.net.

Часть построек открытой угольной шахты в Джхарканд обрушились в четверг поздно вечером, в результате чего под завалами оказались десятки людей. Спасатели прибыли на место через несколько часов после случившегося, однако начать работы им помешал густой смог. В результате, спасательная операция была начата лишь в пятницу утром. До сих пор точно неизвестно, сколько именно людей оказались в ловушке на глубине 60 метров под землей – вход в шахту завален обломками конструкций и грязью.

Власти штата заявляют, что, по предварительным оценкам, погибли 10 человек, 13 пропали без вести. По крайней мере 50 человек могут находиться внизу под завалами. Фотографии места происшествия свидетельствуют о том, что большинство наземных промышленных конструкций были разрушены и также частично провалились под землю.
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