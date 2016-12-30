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СпецтемаТина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

Пономарь: День санкций уже наступил

Пономарь: День санкций уже наступил
На календаре пятница самой праздничной недели, и этот день нас очень порадовал.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, сегодня все новости будут посвящены только санкциям против России. «РНБО Украины тоже утвердил новые антироссийские санкции из-за выборов в Госдуму в Крыму. Санкции будут действовать против некоторых лиц, которые были избраны, а также против компаний, перерегистрированных по законодательству РФ, и против членов ЦИК», пишет Пономарь. Также эксперт добавляет – около трех месяцев назад он писал о возможных санкциях США из-за кибератак, и эти прогнозы начали сбываться.

«Вчера были введены очень болезненные ограничения. Обама уже дал понять, что закроет крупные российские объекты недвижимости в двух городах США. Эти здания используются российской разведкой. Также в списке шесть физических лиц – руководство ГРУ, и пять крупнейших ведомств, в том числе и ФСБ», отмечает эксперт. Пономарь также пишет, что США дают 72 часа на сборы 35 российским дипломатам из Сан-Франциско и Нью-Йорка – все они отправятся домой.
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