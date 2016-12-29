Манн о том, как россиянин попал в "ловушку" в Японии

Соломон Манн сообщает: «Пока мы рвем друг дружку в клочья, японцы изобретают машины, делающие жизнь приятнее и комфортнее. Например, совершенно невероятные унитазы. правда цена у них тоже пока совершенно невероятная, но факт - они удивительные. Пленником одного из таких однажды оказался россиянин», - передает replyua.net.
Манн пишет: «Читал однажды отзыв россиянина о супертуалете в Токио. Он зашел в нечто похожее на металлический домик, за ним мягко закрылась дверь, загорелся свет, почувствовались приятный запах и легкая музыка. Он по российскому своему обычаю вместо того чтобы сесть на стульчак - прыгает туда ногами. Через три минуты примерно - гаснет свет и выключается музыка».
Блогер продолжает: «Тут он понимает, что, видимо, сенсоры пола перестали чувствовать его ноги, и кабинка «подумала» что он каким-то образом вышел наружу. Он в темноте вскакивает, засвечивает мобилу и начинает искать кнопки. Вдруг с потолка душ - дезинфекция пола и унитаза. Потом ультрафиолет и горячий воздух на сушку. Ищет кнопку - не может найти все по-японски. Спасло его то, что кто то бросил монетку и собрался войти - открылась дверь и включился свет. Такая вот техника, не терпящая советских привычек».