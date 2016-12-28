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Журналист: К национализации начали готовить сразу три банка

Журналист: К национализации начали готовить сразу три банка
По информации украинского журналиста Дмитрия Вовнянко, в Италии к национализации готовят сразу три банки! При чем один из них – старый, известный и с давними традициями, потому что – неэффективная кредитная политика, потому – миллионы вкладчиков банка – значительная часть населения страны, потому национализация банков чревата последствиями значительно легкими, чем их банкротство, считает журналист.

Банк «Monte dei Paschi di Siena» нынче переживает очередную бешеную информатаку – вся итальянская пресса шумит о возможности его национализации. «Чтобы вы понимали, банк «Monte dei Paschi di Siena» – это вам не какой-то там «Приват». Этот банк – старейший в Европе. Основан он в 1472 г. - в самый год, когда наши предки загорали под властью Великого Княжества Литовского и Польского королевства согласно места проживания, и новость о том, что далекая и неизвестная Москва героически завоевала Пермь, воспринимали примерно, как новость о взятии Гоа войсками Махмуда Гавана», – прокомментировал Вовнянко.

Журналист отмечает, поговаривают о возможности национализации также Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza. Причины – все те же. Дмитрий Вовняко отмечает, что выходит итальянцы, как украинские критики должны кричать: «Представляете, какой ужас? Государство гнобит частный бизнес! Государство подминает под себя крупнейшие банки...».
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