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Пономарь: этот пример заставит перестать бегать с воплями

Пономарь: этот пример заставит перестать бегать с воплями
На календаре среда праздничной недели, и этот день запомнится лишь небольшим количеством интересных и нужных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, наверно, этот пример все-таки научит нас не бегать с воплями по Фейсбуку – именно так мы сейчас бегаем по соцсети из-за новости о Генри Киссинджере. По мнению эксперта, этой новости нужно дать отстояться (речь идет о том, что Генри Киссинджер после вступления Трампа в должность президента будет заниматься урегулированием отношений между Россией и США, - ред. Киссинджеру уже 93 года). Также, пишет Пономарь, нужно отметить новость о том, что суд Евросоюза удовлетворил просьбу нефтегазовой компании PGNiG, приостановив решение о доступе российского «Газпрома» к 80 процентам мощностей газопровода OPAL.

Также, по словам Пономаря, имеется дополнение к его недавней статье про Европу. Если Украина разрывает экономические связи с Россией, она автоматически перестраивает свои торговлю и бизнес на Евросоюз. Также еще одна новость из Европы – Европарламент рассматривает возможность увеличения преференций в торговле для Украины.
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