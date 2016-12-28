Эрдоган обвиняет Обаму в поддержке «Исламского государства»

Агентство Рейтер сообщает о том, что накануне, 27 декабря, турецкий глава Реджеп Эрдоган заявил о том, что у Турции имеются доказательства того, что Соединенные Штаты и действующая администрация Барака Обамы, а также некоторые западные государства, причастны к поддержке боевиков ИГИЛ в Сирии, информирует replyua.net.
Реджеп Эрдоган подчеркнул, что США и их союзники оказывают поддержку экстремистским группировкам в Сирии, в том числе и «Исламскому государству». «Это уже совершенно очевидно. Мы имеем подтвержденные доказательства, и среди них – видео, фотографии и иллюстрации», отметил турецкий президент. Напомним, что Турция также принимает активное участие в сирийском конфликте. С конца августа текущего года турецкие военные проводят в Сирии антитеррористическую операцию Щит Евфрата.
Ранее в Генеральном штабе Турции заявили о том, что турецкие Вооруженные силы смогли ликвидировать свыше 140 объектов террористов ИГИЛ в рамках антитеррористической операции. Военные Турции уничтожали объекты на севере сирийского государства, в районе города Эль-Баб.