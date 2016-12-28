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Новые подробности коррупционного скандала в Южной Корее: арестована глава Пенсионного фонда

Новые подробности коррупционного скандала в Южной Корее: арестована глава Пенсионного фонда
Reuters пишет, что власти Южной Кореи заявили о задержании главы Национального пенсионного фонда в связи с новым коррупционным скандалом, - передает replyua.net.

Специальный прокурор Южной Кореи не делал никаких официальных заявлений для прессы о причинах задержания, однако известно, что чиновница обвиняется в коррупции и злоупотреблением власти. В доме главы Национального пенсионного фонда сегодня был проведен обыск. СМИ пишут, что речь может идти о финансовой поддержке слияния Samsung Group с двумя ассоциированными компаниями на сумму 8 миллионов долларов - в то время которого Мун занимала должность министра здравоохранения и социального обеспечения. Слияние подверглось критике нескольких инвесторов, поскольку усилило контроль над учреждением членов одной семьи и уменьшило влияние других акционеров.

Эти события происходят на фоне уже бушующего в Южной Корее политического кризиса – президенту страны Пак Кын Хе был объявлен импичмент. В данный момент Конституционные суд страны проверяет конституционность этого решения парламента.
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