Синдзо Абэ и Барак Обама встретились на Перл-Харбор

Издание «Independent» пишет, что лидеры США и Японии встретились на Перл-Харбор более 75 лет спустя кровопролитного нападения японской армии на военную базу в США в знак исторического паломничества и примирения, - передает replyua.net.
СМИ сообщают, что визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы в место, где произошел один из самых знаменитых боев Второй мировой Войны, является мощным доказательством того, что бывшие враги превзошли эмоции и обиды, стремление ответить обвинением на обвинения и отягощенные отношения после войны. О том, что этот визит является свидетельством окончательного примирения, заявил сегодня глава правительства Японии.
Хотя японские лидеры ранее посещали Перл-Харбор, Абэ будет первым, кто посетит мемориал, построенный на том самом месте, где в годы Второй мировой войны затонул американский линкор «Аризона». По мнению многих, для Обамы эта встреча имеет особое значение – скорее всего, это последняя его официальная встреча с первым лицом иностранного государства в роли президента США.