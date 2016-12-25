Владимир Кличко раскритиковал СССР и коммунистов

По мнению известного украинского боксера Владимира Кличко, в жизни человека огромное значение играет его вера в Бога, передает replyua.net. В интервью немецкому изданию Abendzeitung боксер подчеркнул, что в советские времена единственными, кому люди хотели преклоняться, были только коммунистическая партия и ее вожди.
«Ни о какой религии при правлении коммунистов речи идти не могло. Как написал Карл Маркс, для народа это было опиумом. На то время в роли Бога выступал Ленин, а объектом веры была партия. Я хорошо помню, что нам приходилось расти в окружении портретов Ленина, и их действительно можно было увидеть везде. Однако поддержку может дать только наличие истинной веры, так как она еще и опора. Благодаря вере можно отличить добро от зла. К тому же, именно вера – это то, чем люди отличаются от животных», - выразил свое мнение Владимир Кличко.
Стоит отметить, что соответствующее признание боксера прозвучало накануне его поединка с Энтони Джошуа. Также известно, что недавно украинский боксер супертяжелой категории получил официальное признание легенды бокса. Вручение награды Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Кличко состоялось в рамках празднования семидесятилетия организации.