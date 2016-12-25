Ученые зафиксировали рекордное потепление на Северном полюсе

На протяжении ноября и декабря 2016 года ученые фиксируют максимальные температуры на Северном полюсе, которые бьют все рекорды. Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, по прогнозам метеорологов, такие аномалии теперь будут повторяться очень часто – примерно один раз в 50 лет.
Средние температурные показатели на Северном полюсе, которые также считаются рекордными в последние годы, в ноябре и январе были превышены минимум на пять градусов. Ближе к новогодним праздникам, по словам ученых, будет побит и этот рекорд, и тогда средняя температура на Северном полюсе приблизится к нулю градусов! Если это произойдет, климатическая норма будет превышена минимум на двадцать градусов. Более того, ученые отметили, что летом этого года они зафиксировали минимальную толщину льда на Северном полюсе. Она уменьшилась до нового рекордного показателя.
Исследователи считают, что причиной такой аномалии является не глобальное потепление, а деятельность человечества, которая пагубно влияет на климат. Температура «не по сезону» свидетельствует об антропогенной сокрушительной деятельности.