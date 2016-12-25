Эксперты нашли для Санта-Клауса идеальное место для жизни

Шведские специалисты из Лунгдского университета определили, какое место на Земле идеально подходит для жизни Санта-Клаусу, информирует replyua.net. Среди тысяч городов и других населенных пунктов исследователи выбрали небольшой город Йомокк, который располагается в северной части Швеции.
На сайте Лунгдского университета был опубликован материал, согласно которому для Санта-Клауса может подойти только определенная среда, и ученые брали в расчет сразу несколько параметров. Помимо очень низкой температуры, которую любит Санта, ему необходимо жить не в густонаселенном районе, подальше от крупных городов. Выбор на Йомокко пал по той причине, что этот шведский городок находится на той же широте, что и финский Рованиеми, считающийся столицей Лапландии. Однако финский населенный пункт в последнее время стал непригодным для проживания Санты из-за серьезных экономических изменений.
Ученые рассказали, что почти 25 лет назад было проведено похожее исследование, и тогда победителем стал норвежский населенный пункт Ян-Майен. По словам экспертов, из-за бурного развития экономики в самое ближайшее время Санта-Клауса ждет очередная смена места жительства.